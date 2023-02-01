Назвали лучшую песню для первого танца молодоженов, которая приносит счастье в браке

Первый танец — один из самых особенных моментов каждой свадьбы, символ нового начала, и молодожены тщательно выбирают песню, под которую они будут танцевать свой первый танец супругов, пишет портал mixnews.lv. Молодожены обычно выбирают песни, которые имеют для них особое значение и место в их сердцах, но эта песня имеет гораздо большее значение, чем думает большинство людей, по крайней мере, согласно опросу, проведенному зарубежным порталом OnBuy.

А именно, результаты опроса показали, что молодожены, выбравшие определенные песни для первого танца, имеют счастливые браки, а некоторые песни, похоже, не приносят семейного счастья и браки заканчивались разводом. Цель опроса как раз и заключалась в том, чтобы выяснить, есть ли связь между процентом разводов и песнями, которые молодожены выбрали для своего первого танца.

Они опросили 5544 человека по всему миру, какую песню они выбрали и каково их текущее семейное положение. Затем составили список из 25 наиболее часто выбираемых песен и произвели соответствующий расчет по семейному положению.

Полученные данные показали, что самой популярной песней для первого танца стала песня Элвиса Пресли "Can’t Help Falling In Love", набравшая 10,48 процента голосов. Опрос также показал, что песня, которая чаще всего приносит счастье в браке, — это "Can You Feel The Love Tonight" Элтона Джона — 77 процентов выбравших ее остались в браке.

В целом, пара с большей вероятностью останется в браке, если их первый танец будет под песню из фильмов Диснея, при этом более 70 процентов опрошенных пар все еще вместе. Песни, которые принесли семейное счастье, также были "Разве она не прекрасна" Стиви Уандера и "Как ты выглядишь сегодня вечером" Фрэнка Синатры.