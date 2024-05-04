Стало известно состояние женщины, что 2 мая упала в реку в Сыктывкаре

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, в каком состоянии находится женщина, что вчера упала в реку в районе гостиницы "Югор" в Сыктывкаре. На сегодняшний день медики оценивают ее состояние как тяжелое, сообщает Комиинформ со ссылкой на региональный Минздрав. Информация о пострадавшей и подробности происшествия остаются неизвестны.

Напомним, несчастный случай произошел 2 мая. Женщина упала с пирса. Свидетелями произошедшего оказались прохожие. Именно они помогли пострадавшей выбраться из воды. По предварительным данным, она получила переохлаждение.