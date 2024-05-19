20 мая некоторые районы Коми накроют грозы и ливни
- 15:45 19 мая
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- Анастасия Амелькина
В нескольких районах Коми пройдут ливни и грозы. Также поднимется сильный ветер. Об этом сообщает МЧС региона.
20 мая 2024 года жителей Ухтинского, Печорского, Удорского, Княжпогостского, Ижемского, Усть-Цилемского районов ждёт сильный дождь. Ожидается выпадение осадков от 15 до 49 миллиметров. Продолжаться непогода будет с обеда до вечера.
Также с 13:00 до 18:00 20 мая шквалистый ветер и грозы пройдут на крайнем юго-западе Усть-Вымского района, на юге Усть-Цилемского, на западе Удорского и в Печорском, Ижемском. Княжпогостском, Ухтинском районах. Во время бушующей погоды скорость ветра будет достигать 18-23 метров в секунду.
Жителям перечисленных районов рекомендуется находиться дома и воздержаться от дальних поездок и походов. А также во время нахождения на улице не стоять под баннерами, одинокими деревьями, столбами.