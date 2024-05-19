Октябрьский проспект в Сыктывкаре отремонтируют до конца сентября
- 13:45 19 мая
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- Анастасия Амелькина
Часть дороги Сыктывкар – Эжвинский район отремонтируют в этом году. Запланировано очень много работ. Об этом сообщает “Дорожное хозяйство” города.
До 30 сентября 2024 года на одном из участков Октябрьского проспекта будут ремонтировать дорогу. Конкретно работы будут проходить от улицы Малышева до Петрозаводской, общая протяжённость данной территории 986 метров.
Помимо фрезерования старого покрытия, укладки износа, укрепления обочин, здесь снесут или обустроят старые остановки, построят новые, также появится пешеходный переход через улицу Малышева. Во время ремонта дороги перекрывать не будут.
Также рассматривают вариант установки у Телецентра светофора с кнопкой, как на остановке “Завод Орбита”. Обе названные остановки благоустроят. Там появятся удобные площадки для посадки и ожидания транспорта.