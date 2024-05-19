Октябрьский проспект в Сыктывкаре отремонтируют до конца сентября

Часть дороги Сыктывкар – Эжвинский район отремонтируют в этом году. Запланировано очень много работ. Об этом сообщает “Дорожное хозяйство” города.

До 30 сентября 2024 года на одном из участков Октябрьского проспекта будут ремонтировать дорогу. Конкретно работы будут проходить от улицы Малышева до Петрозаводской, общая протяжённость данной территории 986 метров.