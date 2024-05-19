Посыпаю веник солью — и целый месяц хожу, довольная: вот что происходит — жаль, что раньше не знала
- 14:16 19 мая
- 12+
- Служба новостей
Несмотря на многообразие пылесосов, старый добрый веник остается незаменимым помощником в каждом доме. Мало кто знает, чем может помочь ему обыкновенная соль.
При долгом пользовании веник начинает оставлять грязные разводы и мусор. Чтобы без хлопот очистить надежного «ассистента», возьмите пригоршню соли крупного помола и посыпьте ею веник.
Оставьте его в таком виде на несколько часов, а лучше — на ночь. Пока вы спите, кристаллы соли сделают за вас всю грязную работу. Они очистят и продезинфицируют веник даже в труднодоступных местах.Утром промойте веник, чтобы соль не разносилась по дому. Легче всего это сделать в специальной смеси. В 3 литрах теплой воды разведите 500 мл уксуса и полстакана соли. Опустите веник в таз с этим раствором и подержите его там несколько минут.
Вытяните веник, дайте ему просохнуть — и вуаля: даже самый старый экземпляр будет как новенький, советует лайфхакер Татьяна Меледжик.
Справка. Веник — старославянское слово, означающее «пучок». На Руси веники делали из прутьев березы, зверобоя, полыни, душицы, камыша. Позже их начали вязать из растения сорго. Сегодня все чаще в обиходе пользуются вениками из искусственной щетины. Однако натуральные варианты остаются не менее популярны, поскольку их «метущие» свойства сложно затмить, пишет портал Хибины.ru.