Посыпаю веник солью — и целый месяц хожу, довольная: вот что происходит — жаль, что раньше не знала

Несмотря на многообразие пылесосов, старый добрый веник остается незаменимым помощником в каждом доме. Мало кто знает, чем может помочь ему обыкновенная соль.

При долгом пользовании веник начинает оставлять грязные разводы и мусор. Чтобы без хлопот очистить надежного «ассистента», возьмите пригоршню соли крупного помола и посыпьте ею веник.