В Коми увеличивается объём господдержки сельского хозяйства

За 2023 год в Коми вырастили 51 тысячу тонн картофеля и 24 тысячи тонн прочих овощей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка региона.

Республика Коми стала лидером по выращиванию овощей открытого грунта и их урожайности. За прошлый год сельхоз производители вырастили 51 тысячу тонн картофеля и 24 тысячи тонн овощей. А также аграрии произвели 30 тысяч тонн скота и птицы, получили 120 миллионов штук яиц и надоили 57 тысяч тонн молока за год.