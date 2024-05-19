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В Коми увеличивается объём господдержки сельского хозяйства

В Коми увеличивается объём господдержки сельского хозяйстваФото из архива "Про Города Сыктывкар"

За 2023 год в Коми вырастили 51 тысячу тонн картофеля и 24 тысячи тонн прочих овощей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка региона.

Республика Коми стала лидером по выращиванию овощей открытого грунта и их урожайности. За прошлый год сельхоз производители вырастили 51 тысячу тонн картофеля и 24 тысячи тонн овощей. А также аграрии произвели 30 тысяч тонн скота и птицы, получили 120 миллионов штук яиц и надоили 57 тысяч тонн молока за год.

В 2023 году на поддержку сельского хозяйства Коми государство выделило 1 миллиард 479 тысяч рублей. Из этой суммы 206 миллионов – это республиканский бюджет, а 379 миллионов рублей – инвестиционная поддержка. С годами господдержка данной отрасли увеличивается, как и растут результаты.

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