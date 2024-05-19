В Коми состоялся форум молодых семей
- 10:30 19 мая
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Сосногорске впервые прошёл форум молодых семей. О том, какие темы были затронуты на мероприятии, сообщает администрация района.
В Доме детского творчества Сосногорска прошёл форум молодых семей. В этом районе такое мероприятие состоялось первый раз. Программа включила в себя разговоры о семейном бюджете, государственной поддержке для молодых семей, здоровых отношениях с детьми и семейных традициях. Также участники смогли закрепить свои знания финансовой грамотности.
“Этот год по Указу Президента Владимира Владимировича Путина объявлен Годом семьи. И замечательный девиз нашего сегодняшнего форума “Всё обо всём для молодой семьи”. Я очень надеюсь, что сегодня вы получите много полезной и нужной информации, проведёте время со своей семьёй с пользой. Хочется пожелать, чтобы в каждой семье царила любовь и взаимопонимание!”- Выступила с речью в начале мероприятия заместитель руководителя администрации района Наталья Кирсанова.