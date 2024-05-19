В Коми состоялся форум молодых семей

В Сосногорске впервые прошёл форум молодых семей. О том, какие темы были затронуты на мероприятии, сообщает администрация района.

В Доме детского творчества Сосногорска прошёл форум молодых семей. В этом районе такое мероприятие состоялось первый раз. Программа включила в себя разговоры о семейном бюджете, государственной поддержке для молодых семей, здоровых отношениях с детьми и семейных традициях. Также участники смогли закрепить свои знания финансовой грамотности.