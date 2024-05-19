В Сыктывкаре велосипедистку сбил "Хендай"

В Краснозатонском велосипедистка попала под колёса Hyundai. Женщина нарушила ПДД. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

18 мая 2024 года около 9:05 на 10 километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло ДТП. Житель Коми 1953 года рождения за рулём “Хендай” ехал по средней полосе в посёлке Краснозатонский в сторону Судостроительной улицы. Во время движения Solaris сбил женщину 1979 года рождения. Она передвигалась на велосипеде.