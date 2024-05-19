В Сыктывкаре велосипедистку сбил "Хендай"
- 13:00 19 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Краснозатонском велосипедистка попала под колёса Hyundai. Женщина нарушила ПДД. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
18 мая 2024 года около 9:05 на 10 километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло ДТП. Житель Коми 1953 года рождения за рулём “Хендай” ехал по средней полосе в посёлке Краснозатонский в сторону Судостроительной улицы. Во время движения Solaris сбил женщину 1979 года рождения. Она передвигалась на велосипеде.
По правилам дорожного движения велосипедисты должны ездить по крайней правой полосе, а также не имеют права поворачивать налево, тем более двигаться по второй или третьей полосе. На женщину составили административный протокол. Её не госпитализировали, но она получила перелом грудного позвонка.