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В Сыктывкаре велосипедистку сбил "Хендай"

В Сыктывкаре велосипедистку сбил "Хендай"Фото УГИБДД по Коми

В Краснозатонском велосипедистка попала под колёса Hyundai. Женщина нарушила ПДД. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

18 мая 2024 года около 9:05 на 10 километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло ДТП. Житель Коми 1953 года рождения за рулём “Хендай” ехал по средней полосе в посёлке Краснозатонский в сторону Судостроительной улицы. Во время движения Solaris сбил женщину 1979 года рождения. Она передвигалась на велосипеде.

По правилам дорожного движения велосипедисты должны ездить по крайней правой полосе, а также не имеют права поворачивать налево, тем более двигаться по второй или третьей полосе. На женщину составили административный протокол. Её не госпитализировали, но она получила перелом грудного позвонка.

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