В Коми за неделю изъяли 7 единиц оружия за различные нарушения
- 17:15 19 мая
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- Анастасия Амелькина
За неделю в Коми зарегистрировали 8 нарушений в области оборота оружия. Об этом сообщает Росгвардия региона.
За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии изъяли 7 штук охотничьего оружия. Один из нарушителей привлечен к ответственности за перевозку оружия в расчехленном виде. Административные протоколы также составлены на охранные организации. Четыре предприятия некачественно выполняли охранные услуги.
Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона напоминает жителям, что при охоте запрещено нахождение в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах и плавательных средствах с включенным двигателем, включая те, которые продолжают движение по инерции после выключения двигателя. Также запрещено нахождение в охотничьих угодьях с оружием в нескомплектованном состоянии, а также с заряженным магазином или барабаном и (или) патроном в патроннике.