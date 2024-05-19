В Коми за неделю изъяли 7 единиц оружия за различные нарушения

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии изъяли 7 штук охотничьего оружия. Один из нарушителей привлечен к ответственности за перевозку оружия в расчехленном виде. Административные протоколы также составлены на охранные организации. Четыре предприятия некачественно выполняли охранные услуги.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона напоминает жителям, что при охоте запрещено нахождение в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах и плавательных средствах с включенным двигателем, включая те, которые продолжают движение по инерции после выключения двигателя. Также запрещено нахождение в охотничьих угодьях с оружием в нескомплектованном состоянии, а также с заряженным магазином или барабаном и (или) патроном в патроннике.