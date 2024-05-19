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Астрологи поделились, какому знаку зодиака 19 мая стоит положиться на интуицию

Астрологи поделились, какому знаку зодиака 19 мая стоит положиться на интуицию Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Львам, Овнам и Девам стоит доверится интуиции. О том какой гороскоп уготован сегодня каждому знаку зодиака рассказал Пятый канал.

19 мая 2024 года Овны должны положится не только на логику, но и на интуицию. Прислушайтесь к советам окружающих. Главное помните, что мысли материальны, и всё может воплотится в жизнь.

Тельцов в этот день ждут перемены. Наступает новая глава, черная полоса наконец сменится белой. Самое время подумать о перспективах на будущее, перед вами откроется много возможностей.

Близнецы движутся в верном направлении. Продолжайте в том же духе, впереди вас ждёт успех. Главное, не опускать руки в трудные минуты и идти прямо к цели.

Ракам стоит испытать судьбу. Сегодня звёзды на вашей стороне. Впереди вас ждут только лучшие времена. Вы полностью готовы к новой любовной истории.

Львам стоит прислушаться к внутреннему голосу. Не стоит зацикливаться на неверных словах и действиях. Если вы стремитесь к какой-то цели, то рано или поздно достигнете её.

Девам стоит перестать постоянно думать о материальном, задумайтесь о духовном! Если интуиция подсказывает вам, что вы поступаете неправильно, нужно прислушаться. Возможно, самое время сменить обстановку.

Весам стоит переосмыслить свою жизнь. Порой гонятся за каждой возможностью бывает очень вредно, поэтому стоит в первую очередь подумать о себе. Скоро вас ждут приятные изменения, главное выйти на верный путь.

Скорпионам стоит перестать думать о финансовых проблемах. Провалы в прошлом остались именно там и не должны влиять на вас в настоящем. Ждите, скоро вас ждут успешные варианты развития событий.

Стрельцы засиделись на месте. Вам пора двигаться дальше. Особых усилий не нужно, просто плывите по течению и ваш корабль прибудет в обходимое место.

Козерогам стоит не затягивать в разрешении наступившего конфликта. Вы должны быть инициатором разрешения споров. Также стоит действовать так, как вам подсказывает сердце.

Водолеям стоит отдохнуть. Если на сегодняшний день у вас были запланированы важные дела, то скорее всего придётся попросить чьей-то помощи. Также рекомендуется направить свои силы в творческое русло.

В финансовых вопросах Рыбам стоит обратится к логике, интуиция тут точно не поможет. При этом сегодняшний день несёт хорошую энергетику. Вам не придётся лишний раз напрягаться для достижения каких-то целей.

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