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"Ядовитая химия": некачественные стиральные порошки - обзор от Роскачества и Росконтроля

"Ядовитая химия": некачественные стиральные порошки - обзор от Роскачества и Росконтроля

В стремлении к чистоте и свежести белья, мы часто полагаемся на стиральные порошки. Но всегда ли они оправдывают наши ожидания? К сожалению, нет. В этой статье мы рассмотрим результаты исследований Роскачества и Росконтроля, которые выявили ряд некачественных стиральных порошков на российском рынке.

Роскачество провело исследование стиральных порошков. Несоответствие заявленным характеристикам было выявлено в:

  • "Биолан Эконом Эксперт (автомат)": моющая способность оказалась на 25% ниже заявленной.
  • LaundryTime "Универсал Автомат": не соответствовал требованиям по пенообразованию.

Также были отмечены другие нарушения:

  • "Пятновыводитель Ушастый нянь": завышенное содержание фосфатов.
  • "Sorti": недопустимое содержание фосфатов.

Также Росконтроль проверил стиральные порошки для детского белья. Не прошли проверку:

  • "Ушастый нянь": не соответствовал требованиям по эффективности стирки и содержанию фосфатов.
  • "Meine Liebe": не соответствовал требованиям по эффективности стирки.

Важно отметить, что список не исчерпывающий. Регулярно проводятся новые исследования, и информация может меняться. Качество продукции может меняться со временем.

Перед покупкой стирального порошка обязательно ознакомьтесь с результатами исследований независимых экспертов. Изучите отзывы других покупателей. Выбирайте порошок, соответствующий типу вашей стиральной машины и типу белья. Обратите внимание на состав порошка.

Помимо Роскачества и Росконтроля, информацию о качестве стиральных порошков можно найти на сайтах:

И помните: информированный выбор - залог качественной покупки!

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