В Коми Renault улетел в кювет
- 12:00 19 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усть-Вымском районе автомобиль съехал в кювет и там перевернулся. Пострадало два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
18 мая 2024 года около половины девятого утра на дороге Вогваздино – Яренск произошло ДТП. На 64 километре трассы женщина-водитель Renault не справилась с управлением. Машина улетела в кювет и там опрокинулась.
С места происшествия увезли в больницу пассажирку “Рено” 1957 года рождения. Жительница Коми получила сотрясение и черепно-мозговую травму. В момент аварии она была пристёгнута. Водитель автомобиля также пострадала, но госпитализация ей не потребовалась. Женщина 1985 года рождения получила ссадины. От более тяжёлых травм её также уберёг ремень безопасности. За рулём автоледи с 2017 года.