В Коми Renault улетел в кювет

В Усть-Вымском районе автомобиль съехал в кювет и там перевернулся. Пострадало два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

18 мая 2024 года около половины девятого утра на дороге Вогваздино – Яренск произошло ДТП. На 64 километре трассы женщина-водитель Renault не справилась с управлением. Машина улетела в кювет и там опрокинулась.