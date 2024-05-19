Самая большая индексация: ветераны труда получат прибавку к пенсии

Пожилые люди, чьи дни трудовых подвигов не забыты, имеют право на особое признание и дополнительные льготы. Ветераны труда, помимо заслуженной пенсии, могут наслаждаться рядом привилегий, которые значительно облегчают их повседневную жизнь.

От регулярных пособий и льгот при оплате жилья до привилегий в общественном транспорте и медицинском обслуживании — ветераны труда получают заслуженное внимание и уважение за свой вклад в процветание страны. Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» четко определена законодательством и нормативными актами, обеспечивая справедливость и прозрачность в данном процессе.