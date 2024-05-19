Выставки, викторины и арт-терапия: как прошла "Ночь музеев" в Национальной галерее Коми
- 11:45 19 мая
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- Анастасия Амелькина
Лекции, квизы, мастер-классы и выставки: в столице Коми прошла акция “Ночь музеев”. Журналист “Про Город Сыктывкар” побывал в Национальной галерее региона и узнал, как прошло мероприятие.
18 мая 2024 года по всей стране прошла акция “Ночь музеев”. Это не обошло и Сыктывкар. В этой статье вы узнаете о том, как прошло это мероприятие в Национальной галерее Республики Коми.
С 17:00 до 23:00 жители и гости города могли посетить мастер-классы по аргентинскому танго, созданию брелка, росписям значка и фигурок, живописи. Также прошли различные викторины, в которых участники даже смогли получить призы. Например, за победу в квизе “В семейном кругу” команда могла получить сертификат на бесплатный урок игры на барабане. Также прошли лекции по разным направлениям, начиная от искусства и поэзии и заканчивая семейными ценностями и чайной культурой.
“Я решил посетить “Ночь музеев”, потому что меня позвали мои друзья. Пообещали, что будет очень интересно. И это правда, достаточно насыщенная программа. Начиная от различных квизов, где можно было выиграть призы. И заканчивая познавательными лекциями про выдающихся деятелей искусства. На мой взгляд подобных мероприятий должно быть всё больше, ведь они направлены на развитие умственных способностей подрастающего поколения, на сближение семей, и конечно, на расширение кругозора. Планирую в следующем году снова посетить это мероприятие, с надеждой на новую интересную программу!”- Делится своими впечатлениями гость акции Егор Никишин.