В Сыктывкаре пожарные потушили два дачных дома

Утром 19 мая в Сыктывкарскую пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании дачных домов. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия в СНТ “Север”. Пожарным удалось потушить огонь на площади в 80 квадратных метров.

МЧС Республики напоминает о мерах пожарной безопасности на дачах. Нельзя использовать для розжига жидкости, которые легко воспламеняются. Также запрещено курить или разводить огонь вблизи мест, где хранятся горючие материалы. Также нельзя разводить костры возле строений и организовывать свалку, выбрасывать уголь или золу. Все эти действия могут привести к неблагоприятным последствиям.