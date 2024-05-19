В Коми осуждённый получил посылку в виде трости с клинком

В Коми заключённому в колонию прислали трость, которая при откручивании ручки становилась клинком. Об этом сообщает УФСИН региона.

15 мая в исправительной колонии № 42 Княжпогостского района сотрудниками УФСИН России по Коми была обнаружена и изъята посылка, пришедшая из города Курска на имя одного из осужденных. При осмотре коллективом работников были обнаружены некоторые запрещенные предметы, которые отправитель замышлял передать своему адресату.