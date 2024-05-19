В Коми осуждённый получил посылку в виде трости с клинком
- 16:45 19 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Коми заключённому в колонию прислали трость, которая при откручивании ручки становилась клинком. Об этом сообщает УФСИН региона.
15 мая в исправительной колонии № 42 Княжпогостского района сотрудниками УФСИН России по Коми была обнаружена и изъята посылка, пришедшая из города Курска на имя одного из осужденных. При осмотре коллективом работников были обнаружены некоторые запрещенные предметы, которые отправитель замышлял передать своему адресату.
Среди изъятых предметов находилась трость для ходьбы в заводском исполнении, которая имела особенность - при откручивании ручки выдвигался металлический клинок длиной 32 см. Кроме того, также были изъяты наручные часы, изготовленные из металла. Отправитель, явно преступая законы, надеялся, что адресат станет обладателем этих вещей.
На данный момент проводится проверка данного эпизода. Органы УФСИН Республики не остаются бездействовать и напоминают, что передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой серьезную ответственность в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ.