В Усинске прошло Первенства города по универсальному бою

В Усинске прошли соревнования по универсальному бою. Руководитель администрации города вручил ребятам призы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал Николай Такаев.

Мэр Усинска побывал на Первенстве по универсальному бою имени В.Ф. Маргелова – героя Советского Союза и генерала армии. Николай Такаев поприветствовал участников и гостей в начале мероприятия. В конце глава города наградил ребят медалями, кубками и чемпионскими поясами. В Первенстве поучаствовали воспитанники военно-спортивного клуба единоборств “Полярный волк”, а также спортивной школы №1 отделения “Универсальный бой”.