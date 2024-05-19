В Усинске прошло Первенства города по универсальному бою
- 09:00 19 мая
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- Анастасия Амелькина
В Усинске прошли соревнования по универсальному бою. Руководитель администрации города вручил ребятам призы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал Николай Такаев.
Мэр Усинска побывал на Первенстве по универсальному бою имени В.Ф. Маргелова – героя Советского Союза и генерала армии. Николай Такаев поприветствовал участников и гостей в начале мероприятия. В конце глава города наградил ребят медалями, кубками и чемпионскими поясами. В Первенстве поучаствовали воспитанники военно-спортивного клуба единоборств “Полярный волк”, а также спортивной школы №1 отделения “Универсальный бой”.
“Поздравляю участников, судей и болельщиков с этим замечательным спортивным праздником, а призёров и победителей – с новыми достижениями! Так держать!”- Пишет на своей странице “ВКонтакте” руководитель администрации Усинска.