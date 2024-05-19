«Комиавтотранс» объявил о замене транспортных карт и брелоков

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жителям Коми придётся обменять транспортные карты и брелки. О способах замены и причинах рассказала Комиавтотранс. В связи с выходом ООО НКО “Расчетные решения” из состава участников транспортной системы, баланс брелков и карт, продаваемых до января 2024 года, пополнить нельзя. Старые носители можно заменить на “Бур туй!”.

Замена проходит в автобусной кассе на Сысольском шоссе, 29, с 10 до 19 часов, а также на авто и ж/д вокзалах. Брелки можно будет также обменять, но сделать это можно будет только через месяц.