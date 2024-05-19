"С завтрашнего дня будет запрещено": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет сюрприз
- 13:41 19 мая
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- Служба новостей
В ближайшее время владельцы квартир, оснащенных счетчиками коммунальных услуг, столкнутся с неожиданными изменениями. Вступающие в силу новые правила полностью запрещают некоторые требования, связанные с этими счетчиками, и открывают возможность для длительного перерасчета платежей.
Согласно заявлению юриста Ирины Половодовой, эти изменения начнут действовать уже с завтрашнего дня для всех владельцев квартир с установленными счетчиками на воду, электричество и другие ресурсы. В то время как такие приборы обычно помогают сэкономить, в некоторых случаях они могут вызвать серьезные проблемы.
В течение длительного времени управляющие компании и ТСЖ требовали от граждан предоставить документы о поверке счетчиков. Однако внимательные собственники квартир обратили внимание на несправедливость такого требования, и Верховный Суд принял решение в их пользу.
Теперь гражданам больше не требуется предоставлять документы о поверке счетчиков, а тем, кто уже заплатил дополнительные суммы, будет предоставлена возможность на длительный перерасчет за весь 2023 год.