Гороскоп на неделю 20–26 мая: Близнецы могут рассчитывать на прибыль, а Ракам придется поработать

Овен



Первая половина недели может оказаться весьма напряженной и довольно сумбурной. Во вторник и среду желательно не принимать важных решений. Постарайтесь избегать конфликтов - они могут весьма существенно отразиться на вашем финансовом положении. Вторая половина недели будет благоприятна для творчества и отдыха. Возможны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Суббота – самое время отправиться за город, пишет astrorok. Телец



Благоприятное время для перемен, только не оглядывайтесь назад. Нужно будет бороться за свое личное пространство, отстаивать свои цели, будут очень важны результаты. Чтобы успешно продвигаться вперед, вам понадобится прибегнуть к помощи вашей интуиции, стоит как следует прислушаться к самому себе. Не бойтесь высказывать смелые идеи. Даже самые экстравагантные из них найдут положительный отклик. Но не торопите события и не спешите воплощать задуманное в жизнь, не продумав мелочей.

Близнецы



На этой неделе можете рассчитывать на успех, прибыль и похвалу от начальства. Вас ждет множество встреч, благодаря которым вы сможете получить неожиданную и очень ценную для себя информацию. Не допускайте излишней суеты в мыслях и поступках. Постарайтесь определить себе конкретные задачи и начинайте спокойно действовать. Творчество принесет не только удовольствие, но и неплохой доход. Любовные отношения вас порадуют.

Рак



Вам необходимо заострить внимание на работе, на вашем пути может возникнуть ряд преград, но вы всё преодолеете. Используйте контактность и сообразительность, доверяйте своему чутью. Проблемы со здоровьем больше не будут вас беспокоить. Вы ощутите прилив энергии и сил, вас порадуют хорошие новости.

Лев



Постарайтесь не быть чересчур эгоцентричным, оглянитесь, вокруг вас тоже много тонких, чутких и ранимых людей. Будьте корректным в общении с ними. Будьте мудры и рассудительны, делайте другим только то, что хотели бы сделать для себя. Время что-то менять, научиться чему-нибудь новому. Иначе вам станет скучно. К вашим словам может прислушаться начальство, но лишь в том случае, если они будут корректно сформулированы.

Дева



На этой неделе возможны нестандартные ситуации, справиться вы с ними сможете благодаря находчивости и решительности. Вероятен успех в научной деятельности. Старайтесь исполнять свои обязанности на совесть, не уходите от ответственности. Споры и разбирательства не принесут желаемых результатов. Способность признавать свои ошибки и чужую правоту поможет вашей карьере. Выходные проведите на даче, выделите достаточно времени для отдыха.

Весы



Практически вся неделя будет посвящена работе и деловым контактам. Вы почувствуете себя погруженным в самую гущу событий. Это в целом благоприятно для реализации задуманного, успех в профессиональной деятельности будет сопутствовать вам. Ситуация должна стать отчетливо благоприятной к концу недели, однако это не повод расслабляться. Личную сферу тоже нужно держать под контролем. Если вы будете сторониться суеты и мелочности, то успех вам гарантирован.

Скорпион



На этой неделе на происходящее следует смотреть философски. Всё суть суета сует, вы же можете извлечь нечто полезное для себя, просто наблюдая за развитием событий. Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом. Активно участвовать следует только в делах, которые касаются вашей личной жизни. Там явно назрела необходимость что-то менять. И вы осознаете, что это путь к счастью.

Стрелец



На этой неделе не стоит переоценивать свои возможности. Берегите свои силы, старайтесь не браться за важные дела без тщательной подготовки. В четверг будут своевременны мелкие покупки. В пятницу удачно пройдут переговоры с деловыми партнерами. В субботу придется много времени потратить на решение незначительных, казалось бы, вопросов, связанных с домашним хозяйством.

Козерог



На работе будет цениться ваша готовность оперативно включиться в общее дело, но не стремитесь решать все задачи в одиночку. Доброжелательность и гибкость в отношениях с людьми станут противоядием против возможного нервного срыва. Начиная со вторника, вы будете буквально излучать энергичность, уверенность в своих силах, стремление быть впереди. И эти качества будут востребованы. В субботу не повторяйте ошибок прошлого в личной сфере, это может принести только боль и разочарование.

Водолей



На этой неделе будьте особенно внимательны к новой информации и следите за своими высказываниями. Среда – отличный день для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится уединение, а с этим могут возникнуть проблемы. В выходные вас могут посетить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость и радушие. Пока не стоит принимать скоропалительных решений, нежелательно резко что-либо менять в своей жизни.