Коми вновь ждут дожди
- 07:30 19 мая
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- Анастасия Амелькина
Многие районы Коми накроет дождями. Сухую погоду ждёт Сыктывкар, Объячево и Троицко-Печорск. Об этом сообщает ЦГМС региона.
Прогноз погоды по Коми на 19 мая говорит о предстоящих изменениях атмосферных условий. Ожидается переменная облачность, северные районы смогут насладиться теплом с температурой +10...+15 градусов. Однако, крайний северо-восток Республики будет испытывать более сильный ветер, с порывами скоростью 15-17 м/с. Воздушные массы будут перемещаться с юга и юго-запада со скоростью 5-10 м/с, днем временами до 14 м/с. Ночью температура будет держаться около 0 градусов, но местами может опуститься до -3...-8 градусов. В южных районах можно ожидать более комфортную температуру в +17...+22°C.
В столице Коми воздушные массы будут дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет температуру +1...+3 градуса, а днем можно ожидать +18...+20°C. В Ухте, Печоре, Воркуте, Усть-Цильме, Усинске, Инте и на Вуктыле пройдёт дождь и мокрый снег.