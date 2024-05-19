Коми вновь ждут дожди

Многие районы Коми накроет дождями. Сухую погоду ждёт Сыктывкар, Объячево и Троицко-Печорск. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Прогноз погоды по Коми на 19 мая говорит о предстоящих изменениях атмосферных условий. Ожидается переменная облачность, северные районы смогут насладиться теплом с температурой +10...+15 градусов. Однако, крайний северо-восток Республики будет испытывать более сильный ветер, с порывами скоростью 15-17 м/с. Воздушные массы будут перемещаться с юга и юго-запада со скоростью 5-10 м/с, днем временами до 14 м/с. Ночью температура будет держаться около 0 градусов, но местами может опуститься до -3...-8 градусов. В южных районах можно ожидать более комфортную температуру в +17...+22°C.