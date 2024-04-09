"Ростелеком" предлагает удобный пакет "семейный" для сокращения расходов до 60%
- 16:40 9 апреля
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- AnnaAnna
"Ростелеком" отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу "Семейный", выросло на 38,6% по сравнению с прошлым годом. И спрос на данную услугу продолжает стремительно расти.
Основное преимущество пакетных решений заключается в возможности оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой. Вторая причина популярности услуги — комфортное управление пакетом цифровых опций и пополнение счета через единый личный кабинет.
"Ростелеком" дает возможность сократить затраты до 60% на широкий спектр цифровых услуг благодаря условиям пакета "Семейный". К тарифу могут подключиться до пяти пользователей. Они получат 2 000 минут сотовой связи, 40 гигабайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений и возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера "Ростелекома". Кроме того, в пакет входит безлимитный высокоскоростной домашний интернет с пропускной способностью до 500 Мбит/с. Также в тариф включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink с 27 000 фильмами и сериалами для всей семьи и интерактивному ТВ с более чем 100 каналами в разрешении 4K и Full HD. Пакет цифровых услуг «Семейный» работает на базе единого лицевого счета, по фиксированной стоимости и без дополнительных платежей, в том числе на услуги виртуальных сим-карт.
— Клиенту должно быть удобно и выгодно пользоваться сервисами “Ростелекома”. Наши абоненты могут не только сформировать индивидуальный пакет из полного комплекса услуг, но выбрать наполняемость и лимиты. При этом клиенты получают существенную выгоду в оплате услуг связи и удобство их использования. А тариф “Семейный” становится максимально выигрышным, когда домашний интернет, онлайн-кинотеатр и мобильную связь используют все члены семьи, — подчеркнул директор по работе с массовым сегментом Коми филиала "Ростелекома" Игорь Прозоров.
Для подключения к пакету цифровых услуг «Семейный» достаточно отправить заявку на официальном сайте компании. Стоимость и наполнение тарифа варьируются в зависимости от конкретного региона.
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