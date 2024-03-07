В ходе проведения СВО погиб житель Коми

7 марта стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погиб жители республики Игорь Напалков.

Как рассказал в своем телеграм-канале Владимир Уйба, в ходе проведения СВО геройски погиб Игорь Степанович Напалков.

Мужчина был родом из поселка Шэръяг, что расположен в Усть-Куломском районе. Боец принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе и был награжден орденом Мужества. В ходе СВО мужчина служил стрелком мотострелкового отделения.

Глава региона выразил глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Игоря Степановича Напалкова.