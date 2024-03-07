В ходе проведения СВО погиб житель Коми
- 23:00 7 марта
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- Олег Помидоров
7 марта стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погиб жители республики Игорь Напалков.
Как рассказал в своем телеграм-канале Владимир Уйба, в ходе проведения СВО геройски погиб Игорь Степанович Напалков.
Мужчина был родом из поселка Шэръяг, что расположен в Усть-Куломском районе. Боец принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе и был награжден орденом Мужества. В ходе СВО мужчина служил стрелком мотострелкового отделения.
Глава региона выразил глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Игоря Степановича Напалкова.
“Игорь Степанович с честью выполнил свой воинский и гражданский долг. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за Родину, за право нашего народа жить в независимой и сильной стране”, – сообщил Владимир Уйба.