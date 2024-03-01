В ходе проведения СВО погибли два жителя Коми

Об этом заявил в своем телеграм-канале Владимир Уйба.

1 марта стало известно, что два жителя республики, гвардии ефрейтор Алексей Безносиков и гвардии сержант Николай Терентьев, геройски погибли в ходе проведения специальной военной операции.

Алексей Безносиков родом из села Спаспоруб, что находится в Прилузском районе. На СВО мужчина служил наводчиком мотострелкового отделения.

Николай Терентьев родился в селе Ижма. Боец служил стрелком мотостелкового отделения.

Руководитель региона Владимир Уйба выразил глубочайшие искренние соболезнования родным и близких.