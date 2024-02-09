В Эжве осудят мужчину, подозреваемого в педофилии
- 06:45 9 февраля
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- Татьяна Зубова
В Эжве перед судом предстанет мужчина, что пытался заманить к себе домой и изнасиловать несовершеннолетнего мальчика. Подробности жуткой истории рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Напомним, происшествие случилось еще в ноябре 2023 года. В социальных сетях распространилась информация о неком горожанине, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем обмана заманивал подростка к себе домой. Тогда в дело вмешался прохожий, благодаря которому ребенок смог сбежать и "спастись" от трагедии.
После парень обо всем рассказал матери, а та обратилась в полицию с заявлением. По горячим следам злоумышленника нашли и задержали. Тот дал признательные показания и подтвердил, что хотел совершить сексуальное насилие в отношении ребенка, пользуясь его беспомощностью.
Теперь злоумышленник ответит перед судом. Следователи инкриминируют ему приготовление к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. В настоящий момент подготовлена доказательная база, дело направили в суд, где его рассмотрят по существу.