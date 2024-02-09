В Эжве осудят мужчину, подозреваемого в педофилии

В Эжве перед судом предстанет мужчина, что пытался заманить к себе домой и изнасиловать несовершеннолетнего мальчика. Подробности жуткой истории рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, происшествие случилось еще в ноябре 2023 года. В социальных сетях распространилась информация о неком горожанине, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем обмана заманивал подростка к себе домой. Тогда в дело вмешался прохожий, благодаря которому ребенок смог сбежать и "спастись" от трагедии.