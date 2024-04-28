В Коми наблюдается дефицит агрономов и зоотехников
- 13:45 28 апреля
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- Влад Смекалов
В сельском хозяйстве наблюдается дефицит рабочих и специалистов. В общей сложности не хватает 185 человек.
Министр сельского хозяйства Коми Ильдар Андарьянов, заявил на заседании координационного совета по стратегическому управлению, что кадровая проблема, особенно нехватка квалифицированных специалистов, является одной из главных в отрасли. В настоящее время требуется найти 185 человек – экспертов и рабочих. Особую потребность представляют агрономы, ветеринары, зоотехники и механизаторы.
Для привлечения кадров регулярно проводятся мероприятия по профессиональной ориентации с выпускниками школ и техникумов, проводятся конкурсы профессионального мастерства. Также происходит повышение квалификации уже работающих сотрудников сельскохозяйственных предприятий.
Один из самых эффективных инструментов поддержки – выплаты специалистам. С 2024 года запланировано заменить трехлетнюю выплату на единовременную помощь.