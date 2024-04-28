В Коми наблюдается дефицит агрономов и зоотехников

В сельском хозяйстве наблюдается дефицит рабочих и специалистов. В общей сложности не хватает 185 человек.

Министр сельского хозяйства Коми Ильдар Андарьянов, заявил на заседании координационного совета по стратегическому управлению, что кадровая проблема, особенно нехватка квалифицированных специалистов, является одной из главных в отрасли. В настоящее время требуется найти 185 человек – экспертов и рабочих. Особую потребность представляют агрономы, ветеринары, зоотехники и механизаторы.