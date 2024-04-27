В Сыктывкаре, несмотря на плохую погоду, прошел первый общегородской субботник

Фото администрации Сыктывкара

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской экологической акции “Зеленая весна – 2024”. На одну из главных уборок в столицы Коми вышли сотрудники министерств и ведомств, работники ведомств, а также промышленных предприятий и и организаций, торговых компания, руководители дачных сообществ, ТСЖ, бизнесмены и активные жители Сыктывкара.

Представители мэрии Сыктывкара под руководством Владимира Голдина также приняли участие в субботнике на закрепленных территориях. Одна из таких была в районе Октябрьского проспекта, 164.