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В Сыктывкаре, несмотря на плохую погоду, прошел первый общегородской субботник

В Сыктывкаре, несмотря на плохую погоду, прошел первый общегородской субботникФото администрации Сыктывкара

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской экологической акции “Зеленая весна – 2024”.

На одну из главных уборок в столицы Коми вышли сотрудники министерств и ведомств, работники ведомств, а также промышленных предприятий и и организаций, торговых компания, руководители дачных сообществ, ТСЖ, бизнесмены и активные жители Сыктывкара.

Представители мэрии Сыктывкара под руководством Владимира Голдина также приняли участие в субботнике на закрепленных территориях. Одна из таких была в районе Октябрьского проспекта, 164.

В администрации города всех участников субботника обеспечивают мешками и перчатками, инструментами. Помимо этого, общими усилиями весь мусор с территорий был вывезен с закрепленных территорий, благодаря предприятию “Дорожное хозяйство”.

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