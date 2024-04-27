В Сыктывкаре, несмотря на плохую погоду, прошел первый общегородской субботник
- 20:45 27 апреля
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- Олег Помидоров
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской экологической акции “Зеленая весна – 2024”.
На одну из главных уборок в столицы Коми вышли сотрудники министерств и ведомств, работники ведомств, а также промышленных предприятий и и организаций, торговых компания, руководители дачных сообществ, ТСЖ, бизнесмены и активные жители Сыктывкара.
Представители мэрии Сыктывкара под руководством Владимира Голдина также приняли участие в субботнике на закрепленных территориях. Одна из таких была в районе Октябрьского проспекта, 164.
В администрации города всех участников субботника обеспечивают мешками и перчатками, инструментами. Помимо этого, общими усилиями весь мусор с территорий был вывезен с закрепленных территорий, благодаря предприятию “Дорожное хозяйство”.