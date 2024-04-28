В Коми хотят начать шить сумки из оленьих шкур

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Также предлагается делать из внутренностей оленей корма для домашних животных, а из мяса — детское питание Оленеводство обсуждали на заседании координационного совета по стратегическому управлению. Идея использования оленьей шкуры для производства различных товаров, таких как женские сумки, ранее уже обсуждалась, однако не получила продолжения. Этот проект был анонсирован в марте этого года во время визита заместителя председателя правительства России и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

На последнем заседании глава Коми Владимир Уйба поручил исследовать возможность использования оленьей шкуры для производства широкого спектра потребительских товаров в массовом производстве. Глава Коми уже представил эту идею в Совете Федерации во время Дней республики, что вызвало удивление у сенаторов, включая Валентину Матвиенко.

Глава региона подчеркнул, что все иностранные бренды покинули регион, но осталась ниша, которая до сих пор не заполнена. Оленья шкура является уникальной и может использоваться для производства любого изделия благодаря своей мягкости и тонкости.