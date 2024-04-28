В Сыктывкаре откроются развлекательные площадки на 1 мая

1 мая в Сыктывкаре ожидается открытие нескольких развлекательных площадок, на некоторых будут проведены мастер-классы и другие мероприятия

На Театральной площади будут проводиться практические мастер-классы, включающие создание оригами «Голубь Мира» и изготовление цветов «Первомай». Кроме того, там пройдет поэтическая эстафета под названием «Поэтическая майорка». Помимо этого, будут доступны услуги проката электромобилей и самокатов. Площадь перед ТЦ «Детский мир» и ТЦ «ЦУМ» украсит карусель, а также будут установлены батут, палатки с лакомствами и мороженым, а также будет организована ярмарка.