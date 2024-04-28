В Сыктывкаре откроются развлекательные площадки на 1 мая
- 15:45 28 апреля
- 12+
- Влад Смекалов
1 мая в Сыктывкаре ожидается открытие нескольких развлекательных площадок, на некоторых будут проведены мастер-классы и другие мероприятия
На Театральной площади будут проводиться практические мастер-классы, включающие создание оригами «Голубь Мира» и изготовление цветов «Первомай». Кроме того, там пройдет поэтическая эстафета под названием «Поэтическая майорка». Помимо этого, будут доступны услуги проката электромобилей и самокатов. Площадь перед ТЦ «Детский мир» и ТЦ «ЦУМ» украсит карусель, а также будут установлены батут, палатки с лакомствами и мороженым, а также будет организована ярмарка.
В районе «Под часами» будет расположено арт-пространство «Томфест», которое представляет собой креативную зону для реализации молодежных инициатив. В рамках этого мероприятия участникам представят и расскажут о жизни и творчестве молодежи Сыктывкара. Музыкальным сопровождение площадки станет - сет от клубного DJ. Все желающие смогут принять участие в танцевальном джеме, активностях и флэшмобах. Также в арт-пространстве можно будет встретить представителей российских студотрядов, поговорить с ними и задать интересующие вопросы.
Для жителей микрорайона «Орбита», на пересечении улиц Петрозаводская и Покровского бульвара, напротив магазина «Алграф», будет доступен аттракцион «Карусель».