Ангел-хранитель накроет крылом: Володина назвала Знаки, которых в мае все беды обойдут стороной
- 07:45 28 апреля
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- Служба новостей
Май 2024 года точно не принесет им бед и разочарований
Май 2024 года, по прогнозам астрологов, ожидается достаточно спокойным и даже приятным. Ожидается, что весна принесет множество позитивных событий в жизнь Знаков Зодиака, однако всегда найдется то, что кому-то может подпортить жизнь. В этот же период времени астрологи предсказывают возможные громкие провалы и проблемные ситуации. Василиса Володина поспешила успокоить представителей двух Знаков, их невзгоды точно обойдут стороной.
Астролог с мировым мнением и авторитетом среди многочисленной аудитории уверена, что май текущего года точно не принесет бед и разочарований Стрельцам и Рыбам. Вообще, по словам Володиной, представителей данных Знаков в текущем году ждет большой поток различных возможностей. Поэтому череде неприятностей в их жизни пока что нет места.
Как пишет портал Teleprogramma со ссылкой на эксперта, представителей этих знаков укроет своим крылом ангел-хранитель, предоставив защиту от невзгод.