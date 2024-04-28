Ангел-хранитель накроет крылом: Володина назвала Знаки, которых в мае все беды обойдут стороной

Май 2024 года точно не принесет им бед и разочарований

Май 2024 года, по прогнозам астрологов, ожидается достаточно спокойным и даже приятным. Ожидается, что весна принесет множество позитивных событий в жизнь Знаков Зодиака, однако всегда найдется то, что кому-то может подпортить жизнь. В этот же период времени астрологи предсказывают возможные громкие провалы и проблемные ситуации. Василиса Володина поспешила успокоить представителей двух Знаков, их невзгоды точно обойдут стороной.