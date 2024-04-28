Пешеход нарушитель попал под колеса автомобиля в Сыктывкаре
- 13:00 28 апреля
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- Влад Смекалов
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля ВАЗ в Эжвинском районе Сыктывкара.
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля ВАЗ в Эжвинском районе Сыктывкара.
Эту информацию передает пресс-служба УГИБДД МВД по Коми. Инцидент произошел 27 апреля в 23:55. Водитель автомобиля ВАЗ-21124, 19-летний мужчина, двигался по улице Мира в направлении улицы Менделеева. Во время движения он сбил пешехода, который переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо, следуя по направлению движения автомобиля.
Пострадавший, 58-летний мужчина, получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану в ушной области. Госпитализация не потребовалась, а в отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье 12.30 КоАП РФ.