Пешеход нарушитель попал под колеса автомобиля в Сыктывкаре

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Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля ВАЗ в Эжвинском районе Сыктывкара. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля ВАЗ в Эжвинском районе Сыктывкара.

Эту информацию передает пресс-служба УГИБДД МВД по Коми. Инцидент произошел 27 апреля в 23:55. Водитель автомобиля ВАЗ-21124, 19-летний мужчина, двигался по улице Мира в направлении улицы Менделеева. Во время движения он сбил пешехода, который переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо, следуя по направлению движения автомобиля.