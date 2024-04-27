Стала известна среднемесячная зарплата в Коми
- 21:45 27 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
По данным Комистата, среднемесячная зарплата в регионе составила 78,3 тысячи рублей.
В феврале 2024 года номинальная заработная плата составила 78 302 рубля. Такие данные привели в Комистате в рамках доклада о социально-экономическом положении республики за январь-март этого года.
В сравнении с прошлым годом, среднемесячная зарплата возросла на 12,4%, а в январе-феврале 2024 года она составила 78 561 рубля, что стало выше на 11,7%.
Большую зарплату получили работники в сфере добычи нефти и природного газа – 143,3 тысячи рублей. В финансовой деятельности сотрудники получили около 121,4 тысячи рублей. В деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта средняя заработная плата составила 115,4 тысячи рублей.