Стала известна среднемесячная зарплата в Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

По данным Комистата, среднемесячная зарплата в регионе составила 78,3 тысячи рублей. В феврале 2024 года номинальная заработная плата составила 78 302 рубля. Такие данные привели в Комистате в рамках доклада о социально-экономическом положении республики за январь-март этого года.

В сравнении с прошлым годом, среднемесячная зарплата возросла на 12,4%, а в январе-феврале 2024 года она составила 78 561 рубля, что стало выше на 11,7%.