В Коми пришло ощутимое похолодание
- 11:45 28 апреля
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- Влад Смекалов
Холодный северный ветер пришел в Коми и принес с собой ощутимое похолодание. В некоторых муниципалитетах 28 апреля термометра воздуха опустится ниже нуля.
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Коми сообщил, что в республике 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями.
В ночное время ожидаются небольшие и умеренные осадки. Днем возможен небольшой дождь или снег. Местами наблюдается туман в ночное и утреннее время.
Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с, а в северо-восточном регионе порывы могут достигать 15-17 м/с.
Температура в северных районах Коми ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, а днем от -4 до +1 градуса. На северо-востоке региона днем и ночью температура опустится -4…-9 градусов по Цельсию. В южных районах ночью и днем ожидается температура от +1 до +6 градусов, местами до +6...+11 градусов по Цельсию.