В Коми пришло ощутимое похолодание

Холодный северный ветер пришел в Коми и принес с собой ощутимое похолодание. В некоторых муниципалитетах 28 апреля термометра воздуха опустится ниже нуля.

Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Коми сообщил, что в республике 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями.