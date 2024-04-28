Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми пришло ощутимое похолодание

В Коми пришло ощутимое похолоданиеФото: https://vk.com/club201798974

Холодный северный ветер пришел в Коми и принес с собой ощутимое похолодание. В некоторых муниципалитетах 28 апреля термометра воздуха опустится ниже нуля.

Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Коми сообщил, что в республике 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями.

В ночное время ожидаются небольшие и умеренные осадки. Днем возможен небольшой дождь или снег. Местами наблюдается туман в ночное и утреннее время.

Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с, а в северо-восточном регионе порывы могут достигать 15-17 м/с.

Температура в северных районах Коми ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, а днем от -4 до +1 градуса. На северо-востоке региона днем и ночью температура опустится -4…-9 градусов по Цельсию. В южных районах ночью и днем ожидается температура от +1 до +6 градусов, местами до +6...+11 градусов по Цельсию.

...

  • 0

Популярное

Последние новости