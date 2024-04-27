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Пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо - можно даже на ночь

Пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо - можно даже на ночьfreepik.com

Пирожки - это популярное блюдо советской кухни, которое стало известно еще задолго до советских времен. Они обычно готовятся с начинкой из картофеля и различных компонентов, придавая им разнообразные вкусы. В начинку часто добавляют жареный или свежий лук, а также яйца, что придает каждому пирожку уникальный аромат и вкус.

Однако помимо начинки, вкус пирожков в значительной степени зависит от теста. Оно должно быть мягким, нежным и пышным. Это особенно важно, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и равномерно пропекалось.

Вот рецепт для приготовления пирожков:

Ингредиенты:

  • Для теста:
    • 250 мл кефира;
    • 1 яйцо;
    • 1 чайная ложка соли;
    • 1 столовая ложка сахара;
    • 30 мл растительного масла;
    • 400 г муки;
    • 1 чайная ложка разрыхлителя.
  • Для начинки:
    • 400 г картофеля;
  • 1 луковица;
  • пучок укропа;
  • ½ чайной ложки соли.

    • Способ приготовления:

    1. В кефир добавьте соль, сахар, разбейте яйцо и тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты растворились. Затем влейте растительное масло в кефир, просейте муку и добавьте разрыхлитель, чтобы замесить мягкое и эластичное тесто. Оставьте тесто под целлофаном на 15 минут.
    2. За это время приготовьте начинку: разомните отваренный картофель в пюре, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистой окраски и измельчите пучок укропа.
    3. Разделите тесто на 16 равных частей, сформируйте из них колобки и оставьте под целлофаном еще на 10 минут.
    4. Затем раскатайте каждый колобок в лепешку, выложите на нее начинку, запечатайте начинку внутри теста, сформируйте пирожки и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
    5. При подаче на стол помните, чтобы класть пирожки на сковороду швом вниз, чтобы сохранить форму и красивый внешний вид блюда.

    Получаются вкусные и сытные пирожки, которые подойдут как для семейного обеда, так и для уютного ужина, пишет sevastopolmedia.ru.

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