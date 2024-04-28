Дачников огорошили новым правилом. Это самое популярное растение теперь запретили выращивать
- 10:03 28 апреля
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- Служба новостей
Было ли оно выращено человеком намеренно или произросло само по себе — неважно. Будут наказывать
Садоводам и огородникам следует быть осторожными при выборе растений для украшения дачных участков. Как предупреждает депутат Госдумы Сергей Гаврилов, в российском законодательстве появились ограничения на выращивание популярного декоративного цветка ипомеи трехцветной, более известной как вьюнок.
По словам парламентария, вьюнок, который многие дачники любят высаживать вдоль заборов и оград, запрещен к культивированию на приусадебных участках. Причиной этого является наличие в семенах растения галлюциногенных и наркотических веществ.
Если на земельном участке инспекторами будет обнаружено более 100 экземпляров ипомеи трехцветной, это может повлечь для садовода привлечение к уголовной ответственности. Причем наказание грозит даже при наличии всего трех граммов семян вьюнка.
Депутат подчеркивает, что закон не делает различий между умышленным выращиванием растения и его самостоятельным произрастанием в диком виде. Если участок будет захвачен зарослями ипомеи трехцветной, садоводу придется полностью ликвидировать эти заросли, иначе он рискует столкнуться с уголовной ответственностью.
Таким образом, в преддверии дачного сезона законодатели предупреждают об опасности культивирования вьюнка на приусадебных участках. Игнорирование этого запрета может обернуться для садоводов серьезными правовыми последствиями.