Сыктывкарский суд отменил взыскание компенсации ущерба с экс-руководителя МФЦ Коми

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Однако третий кассационный суд внес изменения в этот приговор. Руководитель государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми" Наталья Жегунова должна была выплатить 2,8 миллиона рублей в соответствии с приговором Сыктывкарского городского суда.

Уголовное дело в отношении Натальи Жегуновой, возбужденное в феврале 2022 года, связано с обвинениями в присвоении денег, предназначенных для выплаты зарплаты и поощрений сотрудникам, а также растрате бюджетных средств на поддержание своего делового и общественного имиджа с 2017 по 2021 годы. По данным следствия, она причинила ущерб в размере более 2,9 миллиона рублей.

В июле 2023 года Сыктывкарский городской суд признал Наталью Жегунову виновной в хищении вверенного имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса) и приговорил ее к трех с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 500 тысяч рублей.