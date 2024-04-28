Россияне кипят от ярости: с 1 мая будут штрафовать за забор на даче или огороде
- 10:00 28 апреля
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- Служба новостей
Проблема непривлекательных заборов, портящих общий облик садоводческих товариществ и дачных поселков, известна многим любителям загородного отдыха. Жалобы соседей на уродливые ограждения часто остаются без ответа. Могут ли же соседи привлечь владельца участка к ответственности за установку безвкусного забора по закону? Этот вопрос задали юристу по земельным вопросам, Сергею Коломийцеву.
По мнению эксперта, действующее законодательство четко определяет требования к заборам - их местоположение, высоту и другие технические параметры. Однако, к сожалению, в законе не прописаны понятия красоты и эстетики.
Определения типа "эстетичный", "красивый", "приглядный" в законах об ограждениях отсутствуют. Следовательно, в настоящее время невозможно наказать соседа за то, что его забор портит общий вид улицы, с точки зрения законодательства, поясняет Коломийцев.
Таким образом, открыто обвинить владельца в том, что его забор слишком безвкусен, с точки зрения закона невозможно. Это может быть обусловлено, например, отсутствием средств на ремонт или замену старого ограждения. Но наложить штраф на человека за это было бы неправомерно, считает эксперт.
Однако существуют иные способы решения некрасивой ситуации. Коломийцев отмечает, что соседи имеют право установить новый эстетичный забор на чужом участке, однако при условии получения разрешения владельца и соблюдения всех законодательных норм.
Если соседи готовы покрыть все расходы по замене уродливого забора, они могут сделать это вместо прежнего владельца. Однако необходимо получить согласие самого собственника участка и строго соблюдать законные требования к новому ограждению, подчеркивает юрист.
Формально жаловаться на неэстетичный вид чужого забора и добиваться штрафов бесполезно, так как закон не регулирует вопросы внешней красоты ограждений. Однако путем переговоров соседи могут объединить свои усилия для совместного приведения забора в надлежащий вид.
Эксперты советуют дачникам проявлять взаимное уважение и разрешать возникающие вопросы мирным путем, не обращаясь к излишней судебной тяжбе. Главная цель - создать максимально комфортные условия для полноценного загородного отдыха всех жителей.