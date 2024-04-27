Синоптики рассказали о погоде в Коми на 28 апреля
- 23:00 27 апреля
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- Олег Помидоров
В региональном ЦГМС сообщили о том, какая погода будет в республике завтра.
Ночью обещают небольшие дожди, а также местами умеренные осадки. Днем возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью и утром на территорию региона опустится туман.
Ветер северный, скоростью 8-13 метров в секунду, днем на крайнем северо-востоке ветер будет порывами, скоростью 15-17 метров в секунду.
Температура в северных районах ночью составит -1…-6, днем поднимется до -4…+1 градусов. На крайнем северо-востоке ночью и днем -4…-9. В южных районах температура ночью и днем составит +1…+6, местами будет составлять +6…+11 градусов.
В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, ночью умеренный дождь. Ветер северный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит +4…+6 градусов, днем +6…+8 градусов.