Синоптики рассказали о погоде в Коми на 28 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном ЦГМС сообщили о том, какая погода будет в республике завтра.

Ночью обещают небольшие дожди, а также местами умеренные осадки. Днем возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью и утром на территорию региона опустится туман.