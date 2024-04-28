Чиновник Евгений Пономаренко покинет свой пост в правительстве Коми
- 14:30 28 апреля
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- Влад Смекалов
Фото: https://vk.com/club201798974
Ранее занимавший пост заместителя председателя правительства Коми и министра экономического развития, промышленности и транспорта Евгений Пономаренко, подает в отставку в начале мая.
Один из потенциальных претендентов на данную должность стал руководитель Центра «Мой Бизнес Коми» Евгений Мазур. Его опыт и профессионализм высоко оценивают многие эксперты и специалисты.
Напомним, что недавно на пост вице-премьера правительства Коми была назначена Эльмира Ахмеева, ранее занимавшая должность министра экономического развития и промышленности региона. Вследствие этого назначения возникла необходимость в подборе нового человека на пост министра, и сейчас это является одной из самых обсуждаемых тем в политических кругах.