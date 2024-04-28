Стоимость приготовления домашнего Кулича выросла на 15,3% за год

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Стоимость приготовления пасхального кулича за год выросла на 15,3%. Основной вклад в рост цен внесли яйца. Согласно данным ассоциации «Руспродсоюз», в 2024 году стоимость 350 г муки составила 17,8 рубля, 4 яиц стоили 49,9 рубля, 170 мл молока - 13,2 рубля, 200 г сахара - 14,8 рубля, 70 г сливочного масла - 63,5 рубля, а 100 г сухофруктов — 52,2 рубля.

Таким образом, на приготовление пасхального кулича в 2024 году требуется 211,4 рубля, что на 15,3% больше, чем в предыдущем году (183,3 рубля).