Полиция в Коми перейдет на усиленный режим работы во время майских праздников

В связи с наступающими майскими праздниками в МВД Коми было объявлено о введении усиленного режима службы полиции. Заявлено, что все сотрудники готовы к решению задач по поддержанию общественного порядка.

Основное внимание будет уделено патрулированию мест проведения праздничных мероприятий. Полицейские вместе со служебно-розыскными собаками предварительно проверят территории, где планируется проведение торжеств.