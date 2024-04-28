Полиция в Коми перейдет на усиленный режим работы во время майских праздников
- 16:30 28 апреля
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- Влад Смекалов
Фото: https://vk.com/club201798974
В связи с наступающими майскими праздниками в МВД Коми было объявлено о введении усиленного режима службы полиции. Заявлено, что все сотрудники готовы к решению задач по поддержанию общественного порядка.
Основное внимание будет уделено патрулированию мест проведения праздничных мероприятий. Полицейские вместе со служебно-розыскными собаками предварительно проверят территории, где планируется проведение торжеств.