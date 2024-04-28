Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну удачи трем знакам зодиака с 3 мая

Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 1 марта и будет продолжаться до конца месяца. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост. Рак

Людям этого знака выпадут два критических дня: 1 и 3 марта. Однако астролог считает, что эти периоды можно легко пережить, главное – не поддаваться эмоциям. Раки окажутся в коридоре удачи и им останется только начинать действовать. Везение приведет их к успеху во всех делах.

Скорпион

Представителям этого знака улыбнется удача, но только в том случае, если они будут крайне осторожны. Особенно стоит быть настороженными 3 марта. Скорпионам следует воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными за рулем. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы

Представителям этого знака стоит быть осторожными в отношении мошенников. Звезды советуют не участвовать в сомнительных авантюрах. С 1 мая Рыбам улыбнется удача, и остаток месяца будет работать в их пользу. Рыбам стоит брать инициативу в свои руки – это принесет успех в финансовых делах и карьере.