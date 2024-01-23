Рабочий котельной "Коми тепловой компании" погиб прямо на рабочем месте

Напомним, ранее в Коми при исполнении служебного долга погиб росгвардеец. Мужчина шел вдоль реки Вычегды в Сыктывкаре, когда увидел в воде тонущую женщину. Он тут же бросился на помощь и помог спастись отдыхающей, а вот самому выбраться из воды военнослужащему не удалось. Мужчина погиб. Его наградили посмертно медалью "За спасение погибавших", которую передали на хранение родителям бойца.