Рабочий котельной "Коми тепловой компании" погиб прямо на рабочем месте
- 06:30 23 января
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- Татьяна Зубова
Рабочий "Коми тепловой компании" погиб прямо на рабочем месте. О трагедии рассказали в Государственной инспекции труда.
Несчастный случай произошел 22 января. Рабочий котельной, что занимался загрузкой щепы, оказался зажатым механизмом транспортерной ленты. Мужчина получил множество травм, от которых скончался. В настоящий момент организована комиссия, которая займется расследованием происшествия. Обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее в Коми при исполнении служебного долга погиб росгвардеец. Мужчина шел вдоль реки Вычегды в Сыктывкаре, когда увидел в воде тонущую женщину. Он тут же бросился на помощь и помог спастись отдыхающей, а вот самому выбраться из воды военнослужащему не удалось. Мужчина погиб. Его наградили посмертно медалью "За спасение погибавших", которую передали на хранение родителям бойца.
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