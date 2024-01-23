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Рабочий котельной "Коми тепловой компании" погиб прямо на рабочем месте

Рабочий котельной "Коми тепловой компании" погиб прямо на рабочем месте Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Рабочий "Коми тепловой компании" погиб прямо на рабочем месте. О трагедии рассказали в Государственной инспекции труда.

Несчастный случай произошел 22 января. Рабочий котельной, что занимался загрузкой щепы, оказался зажатым механизмом транспортерной ленты. Мужчина получил множество травм, от которых скончался. В настоящий момент организована комиссия, которая займется расследованием происшествия. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее в Коми при исполнении служебного долга погиб росгвардеец. Мужчина шел вдоль реки Вычегды в Сыктывкаре, когда увидел в воде тонущую женщину. Он тут же бросился на помощь и помог спастись отдыхающей, а вот самому выбраться из воды военнослужащему не удалось. Мужчина погиб. Его наградили посмертно медалью "За спасение погибавших", которую передали на хранение родителям бойца.

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