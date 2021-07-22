В России отменили обязательный штамп о браке и детях в паспорте

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Так, теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа.

Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

Как сообщали в МВД в середине апреля, уже в декабре этого года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. В них будут содержаться персональные данные и биометрия.

Для получения документа нового образца придется сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию владельца можно будет добавить электронную подпись.