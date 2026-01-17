Пластиковые бутылки не выкидываю: разрезаю на 3 части и получаю очень полезную вещь — не могу без нее в хозяйстве

Не спешите отправлять пластиковые бутылки в мусорный бак! Этот кажущийся бесполезным хлам может преобразиться в ценного союзника для вашего сада и огорода. Бутылки, "нырнувшие" горлышком в землю, обеспечат точечный полив и подкормку растений, донося влагу и питательные вещества непосредственно к корням, словно курьер, доставляющий жизненно важный груз. Они также прекрасно подойдут для создания мини-теплиц, оберегающих хрупкие черенки от капризов погоды и ускоряющих их укоренение, словно заботливая мать, укрывающая ребёнка от холода.

Но это ещё не все! Пластиковые бутылки способны превратиться в оригинальные и устойчивые горшки для цветов, вдохнув новую жизнь в привычные вещи. Автор Дзен-канала «Цветочная няша» делится простым способом преобразить обычную бутылку в стильный и функциональный элемент декора, словно фокусник, достающий кролика из шляпы.