Пластиковые бутылки не выкидываю: разрезаю на 3 части и получаю очень полезную вещь — не могу без нее в хозяйстве
- 10:05 17 января
- Дмитрий Перцев
Не спешите отправлять пластиковые бутылки в мусорный бак! Этот кажущийся бесполезным хлам может преобразиться в ценного союзника для вашего сада и огорода. Бутылки, "нырнувшие" горлышком в землю, обеспечат точечный полив и подкормку растений, донося влагу и питательные вещества непосредственно к корням, словно курьер, доставляющий жизненно важный груз. Они также прекрасно подойдут для создания мини-теплиц, оберегающих хрупкие черенки от капризов погоды и ускоряющих их укоренение, словно заботливая мать, укрывающая ребёнка от холода.
Но это ещё не все! Пластиковые бутылки способны превратиться в оригинальные и устойчивые горшки для цветов, вдохнув новую жизнь в привычные вещи. Автор Дзен-канала «Цветочная няша» делится простым способом преобразить обычную бутылку в стильный и функциональный элемент декора, словно фокусник, достающий кролика из шляпы.
Вот как это делается:
Разделите пластиковую бутылку на три части, словно разрезая торт на три коржа. Среднюю часть сложите в прямоугольник, тщательно "проглаживая" рёбра ножницами для чёткости линий, словно создавая оригами. Разогните и снова согните прямоугольник, чтобы сформировать четыре выраженных ребра, словно вылепливая грани кристалла. Сделайте надрезы на каждом из четырёх рёбер снизу, примерно на 1,5 см, и отогните их, словно лепестки цветка. Сложите отогнутые части, как при сборке картонной коробки, формируя дно горшка, словно возводя фундамент здания. В центре дна останется отверстие. Закрепите снизу кусочек пластика, чтобы предотвратить высыпание земли, словно ставя заплатку на старые джинсы. Такие горшки не только экологичны, но и обладают отличной устойчивостью благодаря квадратной форме дна, словно колонна, прочно стоящая на земле. Они идеально подойдут для выращивания рассады, комнатных растений или даже небольших садовых культур, словно миниатюрный оазис в вашем доме.
Полезный совет: Для улучшения дренажа в таких горшках рекомендуется проделать несколько небольших отверстий в дне перед посадкой растений, словно создавая каналы для оттока воды. Также можно использовать керамзит или другие дренажные материалы на дне горшка, словно создавая подушку безопасности для корней. Это предотвратит застой воды и обеспечит здоровый рост растений, словно предоставляя им все необходимые условия для процветания.
Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.
Читайте также:
- Стирка не нужна: как почистить засаленный пуховик за 10 минут - показываю два рабочих способа
- 5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем
- Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать грамотно и почему все ошибаются
- "Ластик" от морщин за 5 рублей: увядающая кожа омолаживается и тонизируется – уколы красоты не понадобятся
- Не чай, не кофе, не какао: ученые назвали идеальный утренний напиток — улучшает состояние кожи и чистит кишечник