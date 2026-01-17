Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Пластиковые бутылки не выкидываю: разрезаю на 3 части и получаю очень полезную вещь — не могу без нее в хозяйстве

Пластиковые бутылки не выкидываю: разрезаю на 3 части и получаю очень полезную вещь — не могу без нее в хозяйствеpixabay.com

Не спешите отправлять пластиковые бутылки в мусорный бак! Этот кажущийся бесполезным хлам может преобразиться в ценного союзника для вашего сада и огорода. Бутылки, "нырнувшие" горлышком в землю, обеспечат точечный полив и подкормку растений, донося влагу и питательные вещества непосредственно к корням, словно курьер, доставляющий жизненно важный груз. Они также прекрасно подойдут для создания мини-теплиц, оберегающих хрупкие черенки от капризов погоды и ускоряющих их укоренение, словно заботливая мать, укрывающая ребёнка от холода.

Но это ещё не все! Пластиковые бутылки способны превратиться в оригинальные и устойчивые горшки для цветов, вдохнув новую жизнь в привычные вещи. Автор Дзен-канала «Цветочная няша» делится простым способом преобразить обычную бутылку в стильный и функциональный элемент декора, словно фокусник, достающий кролика из шляпы.

Вот как это делается:

Разделите пластиковую бутылку на три части, словно разрезая торт на три коржа. Среднюю часть сложите в прямоугольник, тщательно "проглаживая" рёбра ножницами для чёткости линий, словно создавая оригами. Разогните и снова согните прямоугольник, чтобы сформировать четыре выраженных ребра, словно вылепливая грани кристалла. Сделайте надрезы на каждом из четырёх рёбер снизу, примерно на 1,5 см, и отогните их, словно лепестки цветка. Сложите отогнутые части, как при сборке картонной коробки, формируя дно горшка, словно возводя фундамент здания. В центре дна останется отверстие. Закрепите снизу кусочек пластика, чтобы предотвратить высыпание земли, словно ставя заплатку на старые джинсы. Такие горшки не только экологичны, но и обладают отличной устойчивостью благодаря квадратной форме дна, словно колонна, прочно стоящая на земле. Они идеально подойдут для выращивания рассады, комнатных растений или даже небольших садовых культур, словно миниатюрный оазис в вашем доме.

Полезный совет: Для улучшения дренажа в таких горшках рекомендуется проделать несколько небольших отверстий в дне перед посадкой растений, словно создавая каналы для оттока воды. Также можно использовать керамзит или другие дренажные материалы на дне горшка, словно создавая подушку безопасности для корней. Это предотвратит застой воды и обеспечит здоровый рост растений, словно предоставляя им все необходимые условия для процветания.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+