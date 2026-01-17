Трое сыктывкарцев осуждены за хищение топлива у лесозаготовительной компании на сумму более двух миллионов рублей
- 20:30 17 января
- Инесса Богатая
Прилузский районный суд вынес вердикт. Двое обвиняемых признаны виновными в растрате в особо крупном размере, а третий – в пособничестве в совершении этого преступления. О деталях сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Следствие установило, что в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года двое водителей бензовозов, работавших в лесозаготовительной фирме, создавали излишки топлива при доставке. Эти излишки похищались и передавались сообщнику, который занимался поиском покупателей и реализацией краденого дизельного топлива. Вырученные деньги злоумышленники тратили по своему усмотрению. В результате действий преступной группы компания понесла ущерб в размере 2, 1 миллиона рублей.
Суд приговорил водителей бензовозов к штрафам в размере 600 и 700 тысяч рублей соответственно. Третьему участнику преступной схемы, в действиях которого суд увидел опасный рецидив, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо этого, суд постановил конфисковать у осужденного сумму, равную стоимости проданного им автомобиля, использовавшегося для перевозки похищенного топлива.
Приговор пока не вступил в законную силу.
