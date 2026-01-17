Трое сыктывкарцев осуждены за хищение топлива у лесозаготовительной компании на сумму более двух миллионов рублей

Прилузский районный суд вынес вердикт. Двое обвиняемых признаны виновными в растрате в особо крупном размере, а третий – в пособничестве в совершении этого преступления. О деталях сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Следствие установило, что в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года двое водителей бензовозов, работавших в лесозаготовительной фирме, создавали излишки топлива при доставке. Эти излишки похищались и передавались сообщнику, который занимался поиском покупателей и реализацией краденого дизельного топлива. Вырученные деньги злоумышленники тратили по своему усмотрению. В результате действий преступной группы компания понесла ущерб в размере 2, 1 миллиона рублей.