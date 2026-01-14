Логотип новостного портала Прогород
Кто те люди, которые покупают машины OMODA и что они на самом деле думают о своем приобретении?

Владельцы автомобилей OMODA назвали сочетание футуристичного дизайна и оптимального соотношения цены и качества главными причинами покупки кроссовера. Согласно выводам из совместного исследования ведущего аналитического агентства “Автостат” и официального фан-клуба бренда, автомобиль выбирают люди совершенно разных сфер деятельности: блогеры, коучи, фитнес-тренера, предприниматели и даже пилоты. Последние отмечают: в машине важна не только внешность, но и эргономика. У 89% оправдались ожидания от покупки – 66,1% отмечают баланс цены и оснащения, а 85,6% – стильный внешний вид. 

Покупатели также высоко ценили эргономичность, надежность, а еще отметили доступность обслуживания и ремонта. Они отмечают собственное спокойствие отдельным пунктом. В этом направлении создатели бренда смогли переплюнуть практически всех конкурентов. В списке плюсов часто звучат системы безопасности: у автомобилей бренда есть комплекс ADAS-помощников, включая адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о фронтальном столкновении (FCW), помощь при движении в полосе (LDW/LKA) и автоматическое переключение дальнего/ближнего света (IHC).

Среди владельцев практически поровну мужчин и женщин (53% и 47%), их средний возраст составляет 43 года. Чаще всего это специалисты из сфер инжиниринга, продаж, транспорта и логистики.

Согласно исследованию агентства “Автостат”, OMODA смогла завоевать устойчивое доверие покупателей. Владельцы ценят эти автомобили за самобытный дизайн и сбалансированные характеристики. О высокой лояльности к бренду говорят цифры: 66% опрошенных готовы снова выбрать автомобиль этой марки.

Эти машины включают в себя выразительный дизайн, продуманный комфорт и технологичность. Они создан для тех, кто хочет больше, чем просто средство передвижения, кто стремится впечатлять стилем, чувствовать уверенность на дороге и наслаждаться поездками каждый день.

