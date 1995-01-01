Топ мест в Кирове, которые сыктывкарцам лучше не посещать на Новый год

Банный комплекс “Жара” – это 8 стильных саун с роскошным дизайнерским интерьером. Не ломайте голову над тем, где провести предновогодние вечеринки, новогодние праздники и сам Новый год. В “Жаре” все организуют за вас.



Атмосферу внутри комплекса оценят посетители разных возрастов. В “Жаре” одни из самых жарких парных и хамамов в Кирове. Большой ассортимент банных принадлежностей, в том числе дубовые и эвкалиптовые веники. С собой можно ничего не брать – у них есть все. Просто приходите и отдыхайте.



В “Жаре” вам вряд ли будет скучно. У них есть бассейны с гейзером, водопадом и баскетбольным кольцом, а также джакузи с двойным гидромассажем. А при желании можно устроить пенную вечеринку. Помимо этого на время посещения комплекса бесплатно выдают надувные круги, нарукавники, спасательные жилеты и игрушки. Также предусмотрены подарки именинникам и сладкие презенты – детям.



В “Жаре” есть все необходимое для незабываемых вечеринок. Караоке с профессиональной акустикой позволит вам почувствовать себя звездой. А светомузыка и bluetooth-колонка создадут зажигательную атмосферу.



Вас порадует вкусная и разнообразная кухня по демократичным ценам: шашлык, лосось, салаты, тарелки на компанию, шаурма, морепродукты, большой ассортимент блюд во фритюре (картофель фри, наггетсы, сырные палочки и прочее). Также есть большая коктейльная карта для взрослых и детей. И, конечно, спа-услуги, такие как массаж и парение.



