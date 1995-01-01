Топ мест в Кирове, которые сыктывкарцам лучше не посещать на Новый год

Кажется, мы знаем Киров от и до. Для сыктывкарцев поездка в соседний город давно стала привычным маршрутом в праздники и обычные выходные. И вот на подходе новые новогодние каникулы. Но что если у знакомого до мелочей Кирова есть своя темная сторона? Та, о которой не пишут в официальных путеводителях?

Мы не будем рассказывать вам про сверкающие гирлянды и традиционные ярмарки. Вместо этого — топ мест пропитанных подлинным новогодним духом, которые могут спровоцировать острое желание остаться в Кирове навсегда.
“Морозный” мост
Вятская филармония
Поезд-сказка
Смотрите другие места на карте
Кликните на фото, чтобы прочесть

Адрес в Кирове:
улица Лепсе, 6.
Телефон:
8(8332)206-166.
Банный комплекс “Жара” – это 8 стильных саун с роскошным дизайнерским интерьером. Не ломайте голову над тем, где провести предновогодние вечеринки, новогодние праздники и сам Новый год. В “Жаре” все организуют за вас. 

Атмосферу внутри комплекса оценят посетители разных возрастов. В “Жаре” одни из самых жарких парных и хамамов в Кирове. Большой ассортимент банных принадлежностей, в том числе дубовые и эвкалиптовые веники. С собой можно ничего не брать – у них есть все. Просто приходите и отдыхайте.

В “Жаре” вам вряд ли будет скучно. У них есть бассейны с гейзером, водопадом и баскетбольным кольцом, а также джакузи с двойным гидромассажем. А при желании можно устроить пенную вечеринку. Помимо этого на время посещения комплекса бесплатно выдают надувные круги, нарукавники, спасательные жилеты и игрушки. Также предусмотрены подарки именинникам и сладкие презенты – детям.

В “Жаре” есть все необходимое для незабываемых вечеринок. Караоке с профессиональной акустикой позволит вам почувствовать себя звездой. А светомузыка и bluetooth-колонка создадут зажигательную атмосферу. 

Вас порадует вкусная и разнообразная кухня по демократичным ценам: шашлык, лосось, салаты, тарелки на компанию, шаурма, морепродукты, большой ассортимент блюд во фритюре (картофель фри, наггетсы, сырные палочки и прочее). Также есть большая коктейльная карта для взрослых и детей. И, конечно, спа-услуги, такие как массаж и парение.

Реклама ИП Попцов Е. А. ИНН 432900705769 Erid=2W5zFHYdTpc
Бронируйте удобную для вас дату уже сейчас и наслаждайтесь отдыхом без суеты с комплексом “Жара”.
А если вы хотите провести вечер наедине со своей половинкой, то для вас подготовят романтическое оформление зала: свечи, лепестки роз, пенное джакузи, сервировку стола и приятную музыку.
ВАЖНО
ВАЖНО
Адрес в Кирове:
ул. Ленина, 80.
Телефон:
8(922)977-31-65.
Волшебные шоу, мастер-классы и аквапарк: проведите яркий Новый год в Кирове

Вашему вниманию представляется праздничная программа с проживанием и банкетом в отеле “Чарушин”! Она может изменяться в зависимости от предпочтений гостей – только сообщите об этом, и заботливые организаторы предложат вам различные графики и развлечения.

Даты:
– с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года;
– с 6 по 8 января 2026 года.

Приезжайте, отдыхайте и веселитесь вместе с отелем ”Чарушин”. Историческое место с богатой культурой встретит радушно, сытно и уютно.

Программа тура может измениться. Если у вас есть вопросы или хотите быстро забронировать номер, свяжитесь с организаторами по телефону: 8(922)977-31-65.

Отель “Чарушин” также является туроператором.

Анонс мероприятий насыщенный и интересный:
Реклама ООО “Агма” ИНН 4345042369 Erid=2W5zFGn1SZE
– c 14:00: заселение в отель, при заезде: приветственный напиток и сладкий подарок от шефа;
– c 20:00 до 02:00: новогодняя ночь в ресторане “Россия”, праздничный банкет в концепции “На Большом Каретном”: изысканное меню от шеф-повара, шоу-программа, музыка, танцы, встреча Нового года под звон бокалов шампанского.
– с 7:00 до 11:00: завтрак в формате шведский стол с игристым;
– с 10:00 до 13:00: настоящее путешествие на ретро поезде на паровой тяге по маршруту Киров-Слободской.
31 декабря 2025 года: “Встречаем праздник!”:
2 января 2026 года: “День приключений”:
– с 9:00 до 12:00: поздний завтрак в формате шведский стол с игристым: неспешное утро, свежесваренный кофе и аромат выпечки;
– с 13:00 до 17:00: новогоднее путешествие по граду Хлынову и мастер-класс по росписи дымковской игрушки;
– с 17:00 до 23:00: оздоровительный комплекс в “Море парк”: теплый круглогодичный бассейн, 18 площадок в термальной зоне и детские зоны.

1 января 2026 года: “День легкости”:
Адрес в Кирове:
Красноармейская, 5.
Телефон для бронирования:
206-214.
Настоящее заквасочное тесто: попробуйте сбалансированную выпечку и пиццу

В "Траттории для друзей" стараются создать атмосферу, где каждый гость почувствует себя как дома. Интерьер выполнен в теплых тонах с использованием натуральных материалов и уютных деталей. Мягкий свет, удобная мебель  и приятная музыка способствуют расслаблению и создают идеальную обстановку для встреч с друзьями и близкими.

Сотрудники заботятся о качестве блюд и используют в основном локальные и проверенные ингредиенты, чтобы создать вкус, понятный и близкий для всех.

В меню есть пицца на закваске – это не просто кулинарный тренд, а возвращение к традициям и возможность насладиться вкусом, созданным временем и природой.

В ассортименте есть свежая выпечка – это заквасочный хлеб и изделия из слоеного теста на натуральном сливочном масле: хрустящий круассан и сливочный даниш с ягодами.
Реклама ООО “Для друзей” ИНН 4345539432 Erid=2W5zFHjSaXA
Приходите в "Тратторию для друзей" и становитесь постоянными гостями!
Внимание
А именинникам дарят скидку 15% в сам день рождения, три дня до и три дня после. Акция действует бессрочно при предъявлении удостоверяющих документов.
Акция
Откройте для себя место, куда вы точно захотите вернуться

На территории глэмпинга ”Имение Дубровского” расположены 6 домов формата A-frame*, созданных с любовью и теплом для чудесных выходных. Там каждый найдет уголок уюта и спокойствия вдали от городской суеты.

Сотрудники глэмпинга предлагают заботу, комфорт и высококачественный сервис на уровне отеля с системой ”все включено”. Вам остается лишь наслаждаться моментом:

– уютный и удобный домик, полностью укомплектованный;
– кафе с домашней кухней на территории глэмпинга;
– завтраки в дом для утреннего спокойствия;
– русская баня для расслабления и восстановления сил;
– каток и прокат коньков для зимних развлечений, а также велосипедов, тюбинга и лыж для активного отдыха;
– веревочный парк для любителей экстрима и адреналина;
– конный клуб для тех, кто хочет ближе познакомиться с природой;
– эко-тропы в лесу для прогулок и медитаций;
– охраняемая территория ежедневно;
– незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся с вами надолго.

Создатели пространства вдохновляются и двигаются дальше благодаря восторженным отзывам, счастливым лицам и искренним словам благодарности гостей.
Реклама ООО ”Кабинет ”Чарушин”” ИНН 4345039831 Erid=2W5zFHKJbZr
Станьте частью дружной семьи глэмпинга ”Имение Дубровского”! Позвольте себе отдохнуть и насладиться природой в окружении заботы и комфорта. Бронируйте домики в группе ВКонтакте или на сайте.
Внимание

