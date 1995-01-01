Топ мест в Кирове, которые сыктывкарцам лучше не посещать на Новый год

Волшебные шоу, мастер-классы и аквапарк: проведите яркий Новый год в Кирове
Вашему вниманию представляется праздничная программа с проживанием и банкетом в отеле “Чарушин”! Она может изменяться в зависимости от предпочтений гостей – только сообщите об этом, и заботливые организаторы предложат вам различные графики и развлечения.Даты:
– с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года;
– с 6 по 8 января 2026 года.
Приезжайте, отдыхайте и веселитесь вместе с отелем ”Чарушин”. Историческое место с богатой культурой встретит радушно, сытно и уютно.
Программа тура может измениться. Если у вас есть вопросы или хотите быстро забронировать номер, свяжитесь с организаторами по телефону: 8(922)977-31-65
.
Отель “Чарушин” также является туроператором
.
Анонс мероприятий насыщенный и интересный: