Республика Коми представит свой потенциал на выставке "Россия"

Республика Коми представит свой потенциал на выставке "Россия"Фото rkomi.ru

Делегация региона продемонстрирует стратегию развития, новые общественные инициативы и привлекательные варианты для инвесторов. Посетители смогут узнать о преобразованиях, происходящих в Коми, и причинах, по которым республика становится все более популярным местом для отдыха.

В презентации примут участие известные личности: прославленная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, народные артисты России Александр Олешко и Евгений Князев, а также другие видные деятели. Они поделятся своими личными воспоминаниями и историями, связанными с этим краем. Кроме того, будут представлены ключевые партнеры из федеральных органов власти, ведущих компаний и некоммерческих организаций.

Коми – важный регион для обеспечения национальной безопасности России, место, где была добыта первая российская нефть. Это также "легкие Европы", обладающие значительными запасами леса. Здесь находятся величественные вершины Уральских гор, в том числе знаменитое плато Маньпупунер, и бережно сохраняется уникальная культура народа коми.

С 13 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года в Национальном центре "Россия" работает выставка "Новогодняя Россия. Книга сказок". Экспозиция Республики Коми представляет собой интерактивное мультимедийное пространство, где финно-угорские мифы, традиционные орнаменты и сказочные сюжеты органично сочетаются с современными цифровыми технологиями. Главный герой экспозиции – мудрый зимний волшебник Кӧдзыд Пӧль, олицетворяющий связь поколений и приглашающий в увлекательное новогоднее путешествие.

Выставка располагается по адресу: Краснопресненская набережная, 14. Вход свободный для всех желающих. Запись на экскурсии осуществляется на сайте russia.ru в разделе "Афиша".

Более подробная информация о регионе доступна на портале tourism.rkomi.ru.

Данное мероприятие полностью соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре пройдет Кубок президента по рукопашному бою. 

