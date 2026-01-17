Невзрачный тюбик оказался в разы лучше премиальных: Роскачество назвало лучше марки дешевой пасты

В мире современных товаров премиум-класса, обещающих волшебные результаты за баснословные деньги, найти что-то действительно ценное и доступное — словно отыскать жемчужину в раковине. Недавно Роскачество провело масштабное исследование и обнаружило зубную пасту, которая не только отбеливает зубы эффективнее дорогостоящих аналогов, но и стоит совершенно недорого. Это открытие может изменить восприятие того, что качественный уход за полостью рта должен быть дорогим удовольствием, словно эксклюзивный клуб для избранных. В этой статье мы расскажем об интересной зубной пасте, которая не уступает по эффективности дорогим продуктам, словно Давид, победивший Голиафа.

Зубная паста «Лесной Бальзам», произведенная Unilever (China) Limited для ООО «Юнилевер Русь», показала впечатляющие результаты, словно вырвавшись вперед в гонке лидеров. Лабораторные тесты подтвердили, что она безопасна, не содержит вредных тяжелых металлов и отвечает всем микробиологическим требованиям, словно получив золотую печать качества. Паста обладает высоким очищающим действием (60,6%) и противовоспалительным эффектом (59,9%), а также снижает кровоточивость десен на 65%, словно надежный щит, защищающий от неприятностей. Несмотря на то, что степень отбеливания зубов составляет всего 5,4%, что несколько ниже стандартов ГОСТ, паста остается эффективной, словно скромный работник, выполняющий свою задачу на совесть.